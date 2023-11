Aasen Shipping bestelt drie nieuwe zelflossers bij Royal Bodewes

Het nieuwe drietal wordt uitgevoerd met een groot batterijpakket, dat piekbesparingen voor zowel de hoofdmotor als de hulpmotor mogelijk maakt. Ook de graafmachine met een loscapaciteit van 650 ton per uur wordt batterij-elektrisch aangedreven.

De schepen (119,95 x 15,80 x 10,15 meter, 9400 dwt) zijn in laadvermogen de grootste die Bodewes in Martenshoek bouwt. Speciaal hiervoor werd de afbouwkade verlengd en het Winschoterdiep ter plekke uitgediept.

Methanol

De investeringskosten voor de hybride installatie worden gedeeltelijk ondersteund door subsidie van de Noorse overheid. Het batterijpakket worden geladen met een 550 kW asgenerator. In de machinekamer van de schepen wordt een 2250 kW Wärtsilä 6L25 op een verstelbare schroef in een straalbuis opgesteld, die een snelheid levert van 13 knopen.

Het in 1981 opgerichte familiebedrijf Aasen Shipping beredert negen zelflossende bulkcarriers in grootte van 6000 tot 9500 dwt.

De geplande oplevering van de schepen is december 2025, april 2026 en september 2026.

