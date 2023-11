Tankerschipper bekneld bij afzetten auto

Een schipper van een binnenvaarttanker is maandagmiddag 31 oktober gewond geraakt bij het afzetten van een auto. Dat gebeurde op de Roer bij de sluis Duisburg-Meiderich.

Voor zover bekend had een van de twee schippers op de tanker, een man van 51, de stuurman (49) opdracht gegeven de auto van het schip op de kant te zetten. Terwijl het schip nog voer merkte de bemanning dat de autokraan te ver was uitgeschoven. Het lukte de schipper niet het schip op tijd af te stoppen. Daarop raakte de giek de brug in de A59 en viel met auto en al op het stuurhuis.

Door de klap raakte de tweede schipper (65) bekneld. Hij liep hoofd- en rugletsel op en werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De toegesnelde agenten van de Wasserschutzpolizei onderzochten de zaak en maakten proces-verbaal op tegen de 51-jarige schipper. Hij wordt vervolgd op verdenking van het door nalatigheid toebrengen van lichamelijk letsel en het in gevaar brengen van de scheepvaart. Onderzoek wees uit dat de brug geen schade heeft opgelopen.

Lees ook: Brug Niehl loopt schade op door aanvaring met autokraan Lees ook: Autokraan containerschip ramt brug over Zuid-Willemsvaart