Damen Naval contracteert Alewijnse voor boordsystemen nieuwe fregatten

De vier Anti-Submarine Warfare-fregatten (ASWF) worden gebouwd voor de opsporing van onderzeeboten. Twee zijn bestemd voor de Nederlandse marine en twee voor de Belgische. De nieuwe ASW-fregatten vervangen de huidige multi-purpose fregatten van de Karel Doorman-klasse, die vooral ingezet gaan worden voor onderzeebootbestrijding. De schepen krijgen een hybride dieselelektrische voortstuwing en worden ontworpen om zo stil mogelijk te varen. Ook komt er een uitgebreid pakket aan sensoren aan boord om onderzeeboten te kunnen opsporen.

Eerdere samenwerking

Damen Naval en Alewijnse hebben eerder samengewerkt aan onder meer het joint support ship Zr.Ms. Karel Doorman, landing platform dock Zr.Ms. Rotterdam, de zeegaande patrouilleschepen van de Holland-klasse en het combat support ship Den Helder dat nog in aanbouw is.

‘De samenwerking met Alewijnse gaat al heel wat jaren en heel wat projecten terug’, vertelt algemeen directeur Roland Briene van Damen Naval. ‘We zijn verheugd dat we op het ASWF-project weer kunnen samenwerken en dat we wederom een Nederlandse leverancier hebben gevonden. Hiermee verzekeren we dat de kennis en ervaring worden gedeeld met zoveel mogelijk partijen in de Nederlandse marinescheepsbouw. Dat versterkt onze positie in de wereldtop van complexe marinebouw.’

‘Wij zijn heel trots dat we met en voor Damen Naval een dergelijke opdracht mogen uitvoeren. Dit toonaangevende en complexe project demonstreert eens te meer waartoe de kracht van samenwerking binnen de maritieme sector in staat is’, aldus CEO Gert Bravenboer van Alewijnse.

Roemenië

Het ASWF-project wordt in nauwe samenwerking met Defensie uitgevoerd, waarbij een deel van de werkzaamheden door Defensie zelf zal worden uitgevoerd. De casco’s worden in Roemenië gebouwd en komen daarna naar Vlissingen voor de afbouw. De verwachting is dat Damen Naval het eerste schip in 2028 zal opleveren.

