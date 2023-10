Goederenoverslag Rotterdam 6% onderuit

329,9 miljoen ton

De overslag in de haven van Rotterdam is in de eerste negen maanden van 2023 gedaald naar 329,9 miljoen ton, 6% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Containers (-8,1%) en kolen (-16,8%) waren belangrijke dalers. De overslag van ijzererts en schroot (6,8%), agribulk (40,7%) en LNG (0,4%) namen toe.