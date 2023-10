Aanvaring tussen Chinese kustwacht en Filipijns vrachtschip

Het incident gebeurde in een betwist gedeelte van de zee, bij de Spratly-eilanden. Volgens de Filipijnse regering in Manila raakte een vaartuig van de Chinese kustwacht een Filipijnse bevoorradingsboot. China zei later dat een boot van de Filipijnse kustwacht was geraakt omdat het vaartuig ‘expres omkeerde’ en zo de aanvaring veroorzaakte. Wat de schade aan de schepen is, is niet duidelijk.

Beide regeringen noemen de acties van de andere partij “gevaarlijk” en een overtreding.

Spanningen tussen de Chinese kustwacht en Filipijnse schepen komen vaker voor rondom de eilandengroep. De Filipijnen stapten al eens naar een internationaal arbitragehof om de Chinese claims in de zee aan te vechten en kregen in 2016 gelijk. Maar Beijing trekt zich weinig aan van die uitspraak en heeft honderden schepen rondvaren in de regio.