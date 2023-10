Storm brengt Deense makrelenvisser in problemen

Noodoproep

De Deense makrelenvisser HM-424 is in de problemen geraakt op ongeveer 60 mijl ten oosten van Shetland toen het schip plotseling water maakte. De reddingsboot van Lerwick deed er door het slechte weer langer over dan gehoopt. De bemanning wist met eigen pompen, en pompen afgegeven door een Noorse helikopter, het gevaar af te wenden.