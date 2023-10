Deze week in de nieuwe Schuttevaer: ASV tegen nationaal emissielabel en het faillissement van een duurzame rederij

Hoogtepunten

Zolang niet heel Europa meegaat in een verplicht emissielabelsysteem voor de binnenvaart, is de Algemeene Schippers Vereeniging tegen de invoering ervan. Dit werd duidelijk op de najaarsvergadering van de branchevereniging, waar Schuttevaer bij aanwezig was. Verder roept de voorgenomen sluiting van de Rotterdamse Park- en Lloydkade voor zeeschepen veel reacties op uit de maritieme sector; dit en meer lees je in deze editie van Weekblad Schuttevaer.