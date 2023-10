Subsidie 16 tot 42 euro per kilometer voor lijndiensten zwaartransport in Duitsland

Goederen met groot volume

Duitsland heeft een nieuwe subsidieregeling geopend om vervoer over water te stimuleren. Er is in eerste instantie twee miljoen euro beschikbaar om meer goederen met een groot volume, zoals rotorbladen van windturbines, monopiles en trafo’s per schip te vervoeren. Afhankelijk van het vervoerde tonnage per transport varieert de vergoeding van 15,88 tot 41,93 per kilometer.