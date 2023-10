Als het werkt: variatie en deviatie

Desalnietemin zal er op praktisch elk schip nog een kompas te vinden zijn en het is goed zijn misaanwijzingen te kennen. Er bestaan verschillende kompassen, zoals het gyrokompas en het magnetisch kompas. Deze laatste is alles behalve perfect, omdat het aardmagnetisme zich grillig gedraagt en omdat allerlei zaken aan boord een draai aan het aardmagnetisme geven. Eigenlijk gaat een magnetisch kompas ervan uit dat de magnetische noordpool precies in het noorden ligt en dat niets daarop invloed heeft. Beide aannames zijn onjuist. De magnetische noordpool ligt eerder in Canada dan op de Noordpool, het punt waar de draaiingsas van de aarde te vinden is.

Op de kaart

Wie in Europa vaart, ziet de magnetische noordpool links van de echte Noordpool, maar wie in Japan vaart, ziet juist het omgekeerde. Er staat op elke nautische kaart aangegeven hoeveel je de aanwijzing van het magnetisch kompas moet corrigeren om van de magnetische aanwijzing op het werkelijke noorden te komen. Dit noemen we de variatie van het kompas. Het is geen fout van het kompas zelf, maar een fout van moeder natuur, die de magnetische noordpool in Canada heeft gelegd in plaats van precies op de Noordpool.

IJzerkern

En daarbij nog twee moeilijkheden: doordat de ijzerkern binnen in de aardbol niet helemaal homogeen is en ook nog eens uit vloeibaar ijzer bestaat, is de magneet binnen in de aarde alles behalve regelmatig. Hij kent plekken met meer en minder magnetisme en magnetisme in lichtelijk de verkeerde richting. Bovendien is de vloeibare ijzerkern van de aarde die het magnetisme veroorzaakt altijd een beetje in beweging, zodat de magnetische noordpool jaarlijks een stukje verschuift. Als het goed is, staat op elke nautische kaart ook deze te verwachte verschuiving aangegeven. Dat is dus een jaarlijkse correctie op de variatie-correctie.

En dan is er ook nog de deviatie, wat ook een correctie van het magnetisch kompas is. De oorsprong van deviatie is niet te vinden in het aardmagnetisch veld, maar in de eigenschappen van het het schip zelf. Schepen met veel ijzer of ander eenvoudig te magnetiseren materiaal aan boord, hebben meer last van deviatie dan bijvoorbeeld polyester of houten schepen. Maar ook elektrische apparaten kunnen de deviatie beïnvloeden of een waterpomptang die naast het kompas wordt gelegd.

Tabel

Het is dus van belang bronnen van incidentele deviatie ver weg van het magnetisch kompas te houden. Geen zware elektronica en geen ijzeren voorwerpen dichtbij het kompas brengen. Maar dan is de vraag: waar is de deviatie op te zoeken? Helaas, die is niet op te zoeken, maar moet geregeld worden gemeten en in een tabel worden vermeld, de deviatietabel. Hierin komt te staan: als het kompas (na variatiecorrectie) bijvoorbeeld 270 graden aanwijst, dan is het eigenlijk 272 graden. De deviatie is dan 2 graden. Zo moet een hele tabel worden opgesteld, niet alleen van de aflezing van 270 graden, maar bijvoorbeeld van alle aanwijzing om de 10 graden. Daarvoor is de kompasaanwijzing nodig, maar ook een ‘ware’ aanwijzing.

Zichtwijzingen van bijvoorbeeld een havenhoofd zijn daarvoor geschikt. In de kaart is met behulp van de huidige positie wel een zichtpeiling af te lezen van het havenhoofd, die met een kompaspeiling van hetzelfde havenhoofd kan worden vergeleken. Vroeger werd daarvoor een kompaspaal gebruikt, waar het schip met de kop aan werd vastgemaakt en in de rondte werd getrokken, zodat elke voorliggende koers kon worden vergeleken met een peiling van een vast punt aan de wal. Tegenwoordig kan dat gemakkelijker met een GPS-ontvanger. Veel van deze ontvangers geven behalve de actuele snelheid ook de actuele koers van een varend schip aan, die niet hoeft te worden gecorrigeerd.

Deze functie werkt alleen bij het varen en niet bij het stilliggen. Er bestaan ook appjes die schijnbaar hetzelfde werk doen, zelfs bij een stilligend schip. Maar deze gebruiken niet het GPS-signaal, maar het aardmagnetisch veld. Deze appjes zijn echter onbruikbaar, omdat zij ook last hebben van variatie en deviatie.

Lees ook: Als het werkt: gevaarlijke multimeter Lees ook: Als het werkt: paardenkracht