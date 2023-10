KNRM test nieuwe reddingbootklasse Chaterina D.

De test vond plaats in Harderwijk bij de werf Palfinger Marine, die de 7,5 meter lange reddingboot heeft gebouwd. De reddingboten van de KNRM worden ontworpen en gebouwd om alle denkbare weersomstandigheden te kunnen doorstaan.

De Chaterina D-klasse heeft ook het zelfrichtend vermogen om na kapseizen weer om te kunnen draaien. Dit kan doormiddel van een opblaasbare kantelzak op het hekwerk achter op de boot. Mocht de boot over de kop gaan, dan kan de bemanning het mechanisme activeren door aan een koord te trekken. Hierdoor blaast de airbag zich op. De luchtzak, die dan onder water zit, wil naar boven en keert daarmee de boot om. De stabiliteitstest wordt bij elke nieuwe boot gedaan. Zo heeft de bemanning de kans het mechanisme in werking te zien.

Chaterina D-klasse

In opdracht van de KNRM worden de komende jaren 12 nieuwe reddingboten gebouwd van een 7,5 meter klasse. De Chaterina D is de eerste boot van een nieuwe klasse, die nog dit jaar in de vaart komt. De reddingboot vervangt de Atlantic 75-klasse, die vooral op de Waddenzee en het IJsselmeer door de KNRM wordt ingezet. De naam van de boot is bepaald door de schenkers van de reddingboot.

Bekijk hier de video van de kantelproef:

