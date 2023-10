Koning Willem-Alexander stelt waterstofschip Antonie in gebruik

Koning Willem-Alexander gaat de Antonie – het eerste nieuwbouw binnenvaartschip op waterstof – in gebruik stellen. Dat gebeurt 14 november tijdens een werkbezoek aan Duisburg dat in het teken staat van waterstof.

De koning brengt 14 en 15 november een bezoek aan diverse waterstofgerelateerde bedrijven in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat doet hij samen met demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat en op uitnodiging van de minister-president van de deelstaat Hendrik Wust.

Al gedoopt

Onderdeel van het bezoek is een rondleiding door de haven van Duisburg. Tijdens het programma stelt de koning het 135 meter lange droge-ladingschip Antonie in gebruik. De Antonie is al gedoopt door de twee dochters van schipper-eigenaar Harm Lenten, maar wordt nu dus officieel in gebruik genomen. Over hoe dat precies in zijn werk gaat laten de betrokkenen rond de Antonie niet veel los.

De Antonie is afgebouwd bij Concordia Damen. Het nieuwbouwschip is uitgerust met op waterstof werkende brandstofcellen en is een project van onder andere schipper Lenten, binnenvaartcoöperatie NPRC en verlader Nobian. Voor laatstgenoemde vervoert Lenten zout tussen Rotterdam en Delfzijl. Nobian is ook de leverancier van de benodigde waterstof.

Naast de speciale aandacht voor de Antonie, worden in Duisburg, tijdens de rondvaart met de koning, ook verschillende samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. Doel daarvan is de waterstof-infrastructuur te verbeteren. Streven is in 2026 een tiental binnenvaartschepen en minimaal vier waterstofvulstations tussen Rotterdam, Duisburg en Keulen in bedrijf te hebben.