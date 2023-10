Kleine Britse scalloper BM-19 weer als nieuw

De scalloper BM-19 Girl Macy is de afgelopen maanden compleet gerenoveerd bij Machinefabriek Luyt in Den Oever. De 11,95 meter lange, in 2010 gebouwde scalloper van Macy Fishing uit Brixham, kwam in juni naar Den Oever. Luyt tekende zelf voor de nieuwe vislier en gieken, terwijl onderaannemers het scheepje compleet nieuw intimmerden en de hydraulische en elektrische installatie vernieuwden.

Als laatste stond een behandeling van het onderwaterschip in het dok van Luyt op de rol. Na ruim vier maanden is het werk nagenoeg afgerond en kan de BM-19 weer opstomen naar thuishaven Brixham. De BM-19 maakt deel uit van een vloot van 107 vooral kleinere vissersschepen die staan ingeschreven in het visserijregister van Brixham. Hiervan hebben er 58 een lengte van minder dan 10 meter en 49 van 10 meter en meer.

De grootste kotter van Brixham is de BM-100 Georgina of Ladram. Deze 35,25 meter lange boomkorkotter kwam in 2020 in de vaart en werd toevallig ook nieuw gebouwd door Luyt, die daarmee haar grootste vissersschip ooit afleverde. De vloot van Brixham in de categorie 10 meter en langer bestaat voor bijna de helft uit voormalige Nederlandse (Euro)kotters. Er wordt voornamelijk de scallop- en boomkorvisserij mee beoefend. Meerdere schepen uit Brixham komen jaarlijks bij Luyt voor de kant voor onderhoud en verbouwingen.

