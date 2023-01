Scalloper BM-200 met motorschade naar Stellendam

Bij Machinefabriek Padmos wordt inmiddels gewerkt aan de 1015 pk sterke krachtbron. Waarschijnlijk kan de BM-200 over drie tot vier weken de visserij op schelpdieren in Het Kanaal hervatten. De 32,80 meter lange BM-200 van 239 bt is van oorsprong een Nederlandse boomkorkotter die in 1985 werd gebouwd bij Scheepswerf Marcon in Hoogezand als UK-126 Fokke Grietje voor P. Baarsen & Zn. uit Urk. Sindsdien heeft ze meerder nummers op de boeg gehad. In 1991 stootte Baarsen de kotter af en kreeg ze een Engelse eigenaar. Ze kwam in de vaart als GY-17 Andrea, maar is nadien nog meerdere keren van eigenaar veranderd met evenzoveel registratiewijzigingen. Sinds 2021 staat er BM-200 Stella Maris op de boeg.

