Korting op havengeld voor bunkeren duurzame brandstoffen in Rotterdamse haven

Havenbedrijf Rotterdam gaat korting geven op het havengeld als schepen duurzame brandstoffen bunkeren Rotterdam. De kortingen kunnen oplopen tot 500.000 euro in totaal. Om in aanmerking te komen voor de kortingen moeten schepen in Rotterdam alternatieve brandstoffen bunkeren die minimaal 90% reductie van broeikasgassen opleveren, zoals groene methanol of ammoniak. De kortingen zijn niet van toepassing zijn op bioblended stookolie of diesel.