Van matroos tot kok op de Zeeland

Kees (52) had de basisschool nog maar net verlaten en zag wel wat in vissen. Van moederskant had opa Kees Krijgsman de KW-55 in de vaart gehad. Hij heeft dus wel wat vissersbloed meegekregen. Na de basisschool ging ie gelijk naar de visserijschool. In 1987 is hij op zijn zestiende bij Parlevliet & Van der Plas als matroos begonnen. In 1988 en 1989 voer Kees bij Adrie van Duivenbode (De Kolenbrik) als matroos op de SCH-303 Ariadne. Daarna volgden nog meer jaren als matroos op vriestrawlers. Kees vertelt er met plezier over. ‘Op die oude trawlers is het niet te vergelijken met hoe het er nu aan toegaat.’

Scheepskok

In 1995 kwam ie bij schipper Arie van der Zwan (Donderaai) op de SCH-21 Friesland van Jaczon. Ongeveer vijf jaar later verruilde hij de SCH-21 met de SCH-123 Zeeland. Op laatstgenoemde trawler is Van den Oever nog niet zo lang geleden voor het eerst begonnen als kok en het bevalt hem best. ‘Het is soms aanpoten geblazen’, bevestigt Kees, ‘maar ik heb er plezier in. Anders hoef je er niet aan te beginnen. Elke dag voorziet hij de bemanning van ontbijt, lunch en avondeten. Natuurlijk hoort ie graag of de mannen zijn gerechten op prijs stellen. Opmerkingen of complimenten altijd serieus nemen, vindt Kees.

Koksmaat

Kees wisselt het koken aan boord van de SCH-123 af met Mart Messemaker, die al heel wat jaren meedraait. Is Kees in huis dan kookt Messemaker voor de mannen aan boord. ‘Als ik in de kombuis bezig ben, is er altijd wel iemand die een handje helpt. Toevallig zijn we dit jaar begonnen met een koksmaat. Dat is wel prettig want die gasten willen goed en op tijd eten hebben’, aldus Van den Oever. Als de vriestrawler langdurig binnen ligt in verband met onderhoud of reparatie dan zijn er technici van toeleverende bedrijven aan boord werkzaam die ook willen eten. ‘Daar koken we dus ook voor.’

