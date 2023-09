Schippers bruine vloot blij met OVV-rapport

wake-up call

‘De vragen die de OVV heeft bij de veiligheid van de traditionele zeilvloot zijn terecht. Er kan nog steeds veel verbeterd worden. Dit is een wake-up call voor de schippers en die was ook nodig. We hebben al veel gedaan, maar we mogen niet verslappen.’ Renée van Hasselt, schipper van de zeilklipper Bontekoe, is er duidelijk over: veiligheid is verreweg het belangrijkste aandachtspunt van elke schipper, of zou dat in ieder geval moeten zijn: ‘Mijn man Niels en ik hebben een dochter, dus als we varen is het hele gezin aan boord. Denken aan veiligheid wordt dan een tweede natuur.’