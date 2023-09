De Maritime Sisters vinden het tijd voor een nieuw geluid

Politiek Den Haag is volop in beweging. Niet alleen heeft onze minister-president aangegeven te stoppen, ook veel van de gevestigde orde gooit het bijltje erbij neer. Of moeten we dat anders zien? Misschien realiseren ze zich wel dat het echt tijd is voor nieuwe politiek en een nieuw geluid.

Wij zien het als positieve ontwikkeling, want er is nogal wat aan de hand in de wereld en in Nederland. Oorlog, migratie, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs, woningmarkt en natuurlijk het klimaat. Deze enorme opgaven hebben geen eenvoudige oplossing of aanpak. We kunnen niet langer dezelfde koers varen en hebben daarom een nieuw type leiderschap nodig. Iets wat we al een tijdje horen vanuit het Haagse, maar wat nu eindelijk werkelijkheid lijkt te worden.

Stoelendans

Maar dit geldt natuurlijk niet alleen voor de politiek. Je kunt heel goed een parallel trekken tussen politiek en maritiem. In onze sector blijft de top van bedrijven ook vaak (te) lang zitten en als men zegt ‘het helemaal anders te gaan doen’, leek de grootste verandering vaak eerder een stoelendans dan echt nieuwe mensen op nieuwe plekken. Mensen houden nu eenmaal liever vast aan het bekende.

Maar we komen daar niet meer mee weg. De energietransitie vraagt om nieuwe oplossingen, samenwerkingen en stappen die we nog niet volledig kunnen definiëren. Die gaan we niet vinden met onze traditionele manier van werken, vaak nog centraal georganiseerd, top-down en in onze eigen silo’s. We moeten onze organisaties transformeren en veel meer als netwerken gaan opereren, interdisciplinair en over de silo’s heen en dus veel meer horizontaal.

In eigen hand

De sleutel om dit mogelijk te maken hebben we zelf in handen. Want alle verandering begint immers bij mensen. Zo stelt ook hoogleraar en commissaris Annemieke Roobeek. Volgens haar is de tijd van transitie voorbij. Het gaat nu om transformaties. We moeten de sprong maken naar een ander niveau van duurzaamheid, innovatie, diversiteit en inclusie. En daar hebben we een nieuw type leiderschap voor nodig.

Deze nieuwe leiders zijn niet bang om te navigeren in het onbekende. Ze zetten hun ego opzij en streven het gemeenschappelijk doel na, in plaats van een persoonlijk doel. Ze zijn veel meer bereid samen te werken en anderen echt te begrijpen. Kortom, ze tonen veel meer empathie. De nieuwe leiders staan open voor innovatie-initiatieven en verkenningen met externe partijen. In plaats van het als een complicatie te zien, gebruiken ze verschillen voor nieuwe ideeën en innovaties, dus transformatie.

Betrokken leiderschap

Dit nieuw type betrokken leiderschap is niet zozeer een functie, maar een rol die je vervult. De nieuwe leiders zijn als het ware de vaandeldragers van de verandering die in de bedrijven moet plaatsvinden. Dus maak plaats, maak plaats, maak plaats voor een nieuw type leiderschap in plaats van een stoelendans. Wat voor type leider wil jij zijn?

Lees ook: De Maritime Sisters: afscheid nemen bestaat niet Lees ook: Maritime Sisters zijn even ‘off the radar’