Investeren in nieuwe motor kan ook zonder subsidie

De machinekamer gaat flink veranderen, volgens Hertgers. ‘We gaan nu meer en meer naar een slimme machinekamer. Vroeger was het een dingetje om veel teveel vermogen in de machinekamer zetten, maar die tijd is voorbij.’

Steeds vaker wordt ook voor dieselelektrische voortstuwing gekozen. Dit biedt de mogelijkheid steeds het optimale motorvermogen in te zetten door generatoren bij of af te schakelen.

Volgens Hertgers kan op die manier de, toch wel kostbare, investering in een nieuwe Stage V- of gemariniseerde Euro 6-motor geheel of gedeeltelijk worden terugverdiend. ‘Zeker met de stijgende dieselprijzen.’

Brandstofbesparing

In een tabel heeft hij drie motoren – voor een statistische vergelijking – met evenveel vermogen naast elkaar gezet. Een CCR2-motor van 500 pk heeft een brandstofverbruik 218 gr/kWh, eenzelfde motor in Stage V-uitvoering verbruikt 198 gr/kWh en een Euro 6-motor 185 gr/kWh. ‘Het lijkt qua grammen een klein verschil. We hebben het over een half kopje. Maar het maakt toch wel flink uit.’ Bij 25.000 draaiuren en een dieselprijs van 600 euro per kuub is het verschil tussen de CCR2-motor en de Stage V-motor zo’n 140.000 euro, en met een Euro 6-motor zelfs 230.000 euro. ‘Daar komen nog wel de kosten van Ad Blue en onderhoud bij, maar verschil blijft overduidelijk.’

Het verschil tussen de CCR2-motor en de Stage V-motor dat dan overblijft is 50.000 euro. Voor de Euro VI-motor blijft het meer dan 200.000 euro, stelt Hertgers.

Totaalplaatje

Toch lukt het veel binnenvaartschippers niet een nieuwe motor te kopen zonder subsidie. De kosten zijn te hoog. Dat weet Hertgers ook, maar hij probeert in zijn presentatie aan te tonen dat er teveel gekeken wordt naar het investeringsbedrag en terwijl de operationele kosten veel belangrijker zijn. ‘Vergroenen is een lastige. Er spelen veel dingen mee. Feit is, dat een dieselmotor vaak technisch nog wel mee kan. Hij is vooral onderhevig aan maatschappelijke levensduur.’ Dat wil zeggen dat de samenleving de uitstoot van dieselmotoren steeds minder accepteert.

Wat daarbij als extra factor speelt is de aangekondigde EU-regelgeving RED III en de mogelijke invoering van EU-ETS 2 voor de binnenvaart. Beide gaan ervoor zorgen dat de prijs van diesel verder gaat stijgen. Waardoor het verschil in de brandstofkosten tussen een CCR2-motor en de andere motoren verder stijgt.

Lees ook: Overzicht: deze milieuregels komen op de binnenvaart af Lees ook: Alle seinen op groen voor nieuwe subsidieronde Stage V-motor