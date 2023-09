Havens als ecosystemen: lessen uit de natuur

Column

In dit tijdperk vol veranderingen kunnen verborgen schatten in de natuur ons inspireren. Denk aan de indrukwekkende complexiteit van natuurlijke ecosystemen. De principes van het dieren- en plantenrijk geven ons waardevolle inzichten. Bijvoorbeeld voor havens als ecosystemen. Handelen vanuit complementariteit in plaats van concurrentie is best spannend. Maar alleen ga je snel, samen kom je verder.