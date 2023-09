Ook dit jaar ruim 350.000 ton suikerbieten over water

Cosun Beet Company laat ook dit jaar een deel van de suikerbietenoogst over water vervoeren. In totaal gaan 12 binnenvaartschepen van binnenvaartcoöperatie NPRC ruim 350.000 ton suikerbieten aanvoeren naar de suikerfabrieken. Ongeveer dezelfde hoeveelheid als vorig jaar.

De 12 schepen die voor Cosun Beet Company varen zijn onder te verdelen in twee groepen. ‘Tien schepen varen in Zuid-Limburg en gaan samen zo’n 330.000 ton vervoeren’, vertelt Arno Huismans, directeur agrarische zaken bij Cosun Beet Company. In Noord-Nederland varen twee schepen. Zij brengen bieten van Texel naar de suikerfabriek in het Groningse Hoogkerk. Daar gaat het jaarlijks om zo’n 50.000 ton.

Maximale capaciteit

Tussen Texel en Hoogkerk worden de suikerbieten al vele jaren per schip vervoerd. Terwijl de binnenvaart in Zuid-Limburg in 2021 haar terugkeer maakte. Dat begon met 261.000 ton in het eerste jaar. In 2022 was het zo’n 20% meer, een ruime 300.000 ton. Die groei was het gevolg van optimalisatie. ‘Niet alle capaciteit werd benut. Daaruit bleek dat we nog meer bieten per schip konden vervoeren’, vertelt Huijsmans. Daarvoor werden twee extra schepen ingezet.

De reis De suikerbieten gaan vanuit Zuid-Limburg gereinigd in vrachtwagens en naar de L’Orthye-terminal in Maastricht. Daar wordt ook een monster van de bieten genomen om de kwaliteit te bepalen. Een deel van deze bieten, 8% van de totale aanvoer naar Dinteloord, gaat dan per schip naar Oudenbosch en vandaar weer per vrachtwagen naar de fabriek in Dinteloord. Bij het laden en lossen wordt hiervoor gebruik gemaakt van ‘bietvriendelijke’ bak op de kraan. Beschadiging aan de biet, betekent verlies van suiker. De bietencampagne begint in september en eindigt meestal eind januari of begin februari.

Qua lading via de binnenvaart zit Cosun Beet nu wel aan haar maximum, denkt Huijsmans. ‘Maar we zijn continu aan het kijken naar hoe en waar we meer per schip kunnen doen. Het zorgt voor een reductie van onze uitstoot, maar het moet wel een financieel haalbare oplossing zijn.’

De bietencampagne is woensdag 20 september begonnen, dit weekend zal het eerste met suikerbieten geladen schip van de L’Ortye-terminal naar Dinteloord varen.

