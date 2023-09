Exploitatie Flow Battery PortLiner gunstiger dan dieselschip

Scheepvaartondernemer Ton van Meegen van PortLiner is al zeven jaar bezig met vergroening. Dat begon met het idee van lithium-ion batterijcontainers voor het PortLiner containerschip. Maar uiteindelijk zag hij geen brood in dit type batterij en koos voor de zogenoemde flow-batterij. In juli 2024 moet het eerste schip daarmee in de vaart komen.

Van Meegen is een schipperskind en al vele jaren actief in de binnenvaart. Hij had een bedrijf in Recaro stuurstoelen, stond met de Neokemp aan de wieg van de kleinschalige containervaart en had verschillende riviercruiseschepen. Hij heeft hart voor de binnenvaart en wil de sector vergroenen. Want hij maakt zich zorgen over klimaatverandering. ‘Het is te zot voor woorden hoe het nu gaat in de wereld. Het is niet goed dat we in de binnenvaart zoveel CO2 de lucht in spuiten. Elke dag komen in Rotterdam 300 binnenvaartschepen en die stoten net zoveel uit als alle auto’s in de stad. Daar moet de binnenvaart wat aan doen. Als de sector het zelf niet oppakt, wordt het straks wettelijk opgelegd.’

Teveel krachten

Intussen zijn er verschillende manieren om elektrisch te varen. Dat kan met batterijcontainers (ZES) en waterstof (ms Antonie). Van Meegen heeft twee jaar gestudeerd op de batterijcontainers. Hij kreeg er zelfs een subsidie van 12,3 miljoen euro voor. Geld dat hij niet heeft gebruikt. Hij wilde eerst precies weten of het kon en rekende uit hoeveel een 20 voets-container met batterijen ging wegen. Vervolgens legde hij dat gewicht aan betonblokken in een container. ‘We hebben er meetinstrumenten bij geplaatst en de container drie weken rondgestuurd. Zo kwamen we erachter in die drie weken zes keer een kracht op de container tegen van 42 G. Maar de inhoud met alle elektronica en lithium-batterijen kunnen maximaal 9 G hebben. We hebben vervolgens met een bedrijf uit Moerdijk gekeken hoe we die krachten hydraulisch konden opvangen. Maar we kwamen er niet uit. Dat vond ik zorgelijk.’

Infrastructuur

Maar Van Meegen had nog een andere uitdaging: de infrastructuur die nodig is om de batterijen op te laden en de containers aan en van boord te zetten. ‘In onze opzet heeft een schip vier containers aan boord die elke twee dagen leeg zijn. Dan moeten ze worden gewisseld. Bij twee schepen heb je dan ook nog een extra set nodig. En een zo’n container kost een miljoen. Voor twee schepen betekent dat 12 miljoen euro. En komt een schip aan de kant, dan moeten er vier containers uit en vier in. Dat duurt lang.’

Van Meegen ging uit van een potentiële markt van 1500 schepen voor zijn eerste versie van de PortLiner. ‘Maar dat betekende dat we in Rotterdam een kade nodig zouden hebben van 10 kilometer lang met 40 kranen. En die miljoen euro voor een batterijcontainer moet je binnen acht jaar terugverdienen. Zo kwam ik erachter dat een systeem met lithium-ion batterijcontainers niet uit te rollen is. Ik wilde niet investeren in iets wat niet kan. Toen hebben anderen het opgepakt. Ik hoop dat het ze alsnog gaat lukken. Maar wij gaan met de flow-batterij verder.’

‘Makkelijk terugverdienen’

Van Meegen is overtuigd geraakt dat de flow-batterij de beste oplossing biedt. Zo rekende hij uit dat een schip dat op waterstof vaart 48% duurder in de exploitatie is dan een dieselschip. Het varen met lithium-batterijen kost 38% meer, de flow-batterij is volgens Van Meegen in de exploitatie even duur als een dieselschip. ‘Een schip dat vaart op de flow-batterij is 22% duurder om te bouwen. Maar een vergelijkbare PortLiner op diesel heeft jaarlijks voor 500.000 euro aan brandstof nodig, de elektriciteit voor onze Flow Battery PortLiner kost maar 125.000 euro per jaar. Met deze besparing is de extra investering dus gemakkelijk terug te verdienen.’

Nederlands fabricaat

De twee schepen die PortLiner nu onder classificatie van Lloyd’s in eigen beheer gaat bouwen, worden 135 lang en 14,50 meter breed. De diepgang bedraagt 3,75 meter. In vijf lagen kan het schip 441 teu meenemen. De elektrische voortstuwing bestaat uit drie e-thrusters van 500 kW elk en twee boegschroeven van elk 420 kW. Ze zijn zo ontworpen dat ze in de toekomst ook (semi-)autonoom kunnen varen.

De PortLiners worden gebouwd op een Nederlandse werf. ‘Het is toch niet meer van deze tijd om jaarlijks voor 250 miljoen euro aan binnenvaartcasco’s uit China te halen? Daarom doen wij alles in Nederland. In juli 2024 moet het eerste schip in de vaart komen en de eerste ponton waar het schip elektrolyt kan tanken voor de flow-batterij gereed zijn. Het tweede schip volgt dan binnen een paar maanden.’

Snel bunkeren

Voor de energievoorziening krijgen de schepen flow-batterijen van de Oostenrijkse fabrikant Cellcube-Enerox. Aan de wal wordt de flow-batterij al zo’n 60 jaar toegepast, in het transport (nog) niet. Het systeem moest dus nog geschikt worden gemaakt voor de maritieme markt. Dat deed Van Meegen in samenwerking met het Fraunhofer-instituut, het Duitse TNO. Fraunhofer is al meer dan 25 jaar actief met flow-batterijsystemen en is enthousiast over deze toepassing in de maritieme markt.

Flow-batterijen worden ‘gevoed’ met een elektrolyt. Dat bestaat uit water, vanadium en een bindmiddel. Het elektrolyt is 50 jaar herbruikbaar en is daarna volgens Van Meegen volledig recyclebaar. Het elektrolyt levert per liter 25 watt aan vermogen. Maar dat verbetert volgens Van Meegen snel. ‘Toen we er vier jaar mee begonnen leverde het elektrolyt nog maar 12 watt, over 10 jaar is datzelfde elektrolyt op te waarderen (upgraden) naar 125 watt. Een schip met een flow-batterij kan dan vijf keer zover varen als nu. Daarvoor hoeft aan boord alleen het elektrolyt te worden rondgepompt vanuit de kunststof tanks. En als het elektrolyt leeg is, vaar je naar de wisselponton en gooi je er opgeladen vloeistof in. Dat gaat net zo snel als gasolie bunkeren.’

Zelfvoorzienend

De eerste ponton waarmee het elektrolyt kan worden opgeladen komt in het Hartelkanaal te liggen. Inmiddels heeft Van Meegen ook een vergunning voor een ponton in Amsterdam en Rotterdam. Verder is hij bezig met vergunningen voor Arnhem, Nijmegen en Antwerpen. ‘Wij hebben voor de ponton op het Hartelkanaal nu een walaansluiting van twee megawatt. Deze elektriciteit komt van de windturbines van GreenChoice langs het kanaal. Daar laden we de 40 megawatt aan elektrolyt op de ponton mee op. Met een volle ponton kunnen we 30 schepen behandelen. Een schip kan daarmee tussen de 50 en 55 uur varen, 450 kilometer. Mochten er meer schepen komen, dan kan ik er een tweede ponton bijleggen of ik verdubbel de aansluiting. En er komt natuurlijk een keer een omslagpunt dat wij met een bunkerbootje naar het schip gaan.’

Op termijn hebben de pontons volgens Van Meegen zelfs helemaal geen walaansluiting meer nodig. ‘In Amerika is een nieuwe windmolen ontwikkeld. Als ik daar drie van op een ponton zet, ben ik helemaal zelfvoorzienend.’

De turbines zijn 22,50 meter hoog, 10 meter breed en hebben een capaciteit van 1 MWh. Het liefst ziet Van Meegen dat de schippers in de toekomst ook op reguliere bunkerstations elektrolyt voor de flow-batterij kunnen bunkeren. PortLiner is hierover al in gesprek met bunkeraars. ‘Waarom geen gebruik maken van de huidige infrastructuur? We brengen het opgeladen elektrolyt naar de bunkerstations en komen gelijktijdig het ontladen (lege) elektrolyt ophalen.’

Lees ook: PortLiner bouwt eerste elektrolyt-bunkerstation in Rotterdam Lees ook: PortLiner bouwt twee 135-meterschepen met flowbatterij