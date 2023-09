Arnhemse kades gesloten voor cruiseschepen en overnachtende binnenvaart in 2024

Dat heeft de gemeente Arnhem bekendgemaakt. De werkzaamheden duren het hele jaar en maken het volgens de havendienst onmogelijk schepen te laten afmeren. Er is wel gezocht naar alternatieven om de passagiersvaart te faciliteren, maar die zijn er niet. Binnenvaartschepen kunnen voor overnachting wel terecht in de Nieuwe Haven, maar daar is de ruimte beperkt. Zes opvangschepen voor vluchtelingen zijn voorlopig bij elkaar afgemeerd aan de Nieuwe Kade. Volgens de huidige planning voor vernieuwing van de Rijnkade is er vanaf het toeristenseizoen 2025 weer afmeergelegenheid.

