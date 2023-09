Studio Schuttevaer: wat gebeurde er allemaal achter de schermen bij de stuw in Grave?

De Maas liep leeg, de scheepvaart gestremd, schepen opgesloten en woonboten moesten naar diepere wateren. Allemaal als gevolg van een losgeschoten juk in de stuw bij Grave. Achter de schermen werkte Rijkswaterstaat met man en macht om het lek boven te krijgen. Hoe dat lukte vertellen Paul Swanenveld (adviseur Assetmanager) en Henry Veugelers (Senior operator bediencentrale Maasbracht) in Studio Schuttevaer.

Bij werkzaamheden aan juk 7 schoot juk 8 los. Als gevolg stroomde op hoge snelheid water uit deel van de Maas. Het waterpeil in de Maas daalde snel. Om erger te voorkomen werden de sluizen van Sambeek en Heumen gestremd. Schepen moesten veilige haven op zoeken, of wachten tot ze weer door de sluis konden.

De herstelwerkzaamheden werden ernstig gecompliceerd door de sterke stroming en een verschoven keerschot. Dat keerschot was onderdeel van de bouwkuip rondom juk 7. Deze belandde onder de losgeschoten jukken. Het verhinderde Rijkswaterstaat en haar aannemer. Op foto’s is te zien onder welke omstandigheden werd gewerkt aan herstel. In de uitzending vertellen Swanenveld en Veugelers van Rijkswaterstaat over hoe Rijkswaterstaat met zo’n situatie omgaat. Een uniek kijkje achter de schermen.