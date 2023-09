Justitie eist in hoger beroep tot 5 jaar cel voor havenbranden Limburg

Opdracht tot brandstichting

Voor het hof in Den Bosch zijn donderdag 8 september celstraffen van drie tot vijf jaar geëist tegen drie mannen die verdacht worden van het veroorzaken van een grote havenbrand in het Limburgse Ohé en Laak op 10 december 2014. De drie zouden volgens de advocaat-generaal betrokken zijn bij branden in drie woonboten. Eind 2014 en begin 2015 waren er in Midden-Limburg vier havenbranden.