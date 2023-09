Superjacht van Oceanco vast voor brug over de Noord in Alblasserdam door storing

De brug over de Noord in Alblasserdam heeft woensdag 6 september twee keer last gehad van een storing, waardoor oponthoud ontstond.

De brug kreeg rond 14:00 uur te maken met een technische storing die na 70 minuten was verholpen. In de avond zou de brug worden geopend voor een superjacht van Oceanco, maar toen wilde de klep niet omhoog. De slagbomen waren al naar beneden en dus stond ook het wegverkeer stil. Ook dit probleem werd opgelost, al kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen wat in dit geval de oorzaak was. Wel wordt de brug vanaf donderdag overdag weer gekoeld door een blusboot, om uitzetting van de brugklep door het warme weer te voorkomen. Rijkswaterstaat meldt dat er in 2025 en 2026 een renovatie op de planning staat voor de brug.

Tranquility

Het 91,50 meter lange Oceanco superjacht Tranquility, voorheen bekend als Equanimity, was sinds eind juni terug in Alblasserdam voor een refit. Het motorjacht kreeg verschillende upgrades in de Oceanco refit- en constructiefaciliteit. Tranquility werd in 2014 opgeleverd en is een van de grootste jachten die Oceanco heeft gebouwd.