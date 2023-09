ASV zet toch ook in op hardheidsclasule

Deze uitspraken kwamen Van der Veen op felle kritiek staan. Ten onrechte, zo stelt hij. Wie alleen de kop leest van het interview dat Peter van der Veen gaf, kan de conclusie trekken dat de ASV is gedraaid. Waar de bond jaren vol inzette op een generaal pardon voor een groot deel van van CCR-overgangsbepalingen, zegt Van der Veen in Schuttevaer dat schippers zich ook moeten beroepen op de hardheidsclausule.

Wie het hele interview leest, ziet geen draai. ‘ASV voert een tweesporenbeleid. De hardheidsclausule invullen is een manier om te proberen te ontkomen aan onmogelijke CCR-eisen.’

Open brief

De kersverse voorzitter van de ASV zag zich genoodzaakt een open brief te sturen. ‘We zijn nog steeds actief met Europa en het ministerie omtrent de overgangsbepalingen. Het uitgangspunt van de ASV is dat de enige werkelijke oplossing ligt in een generaal pardon. Tegelijkertijd wil de ASV haar medewerking niet ontzeggen om door middel van het aanvragen van de hardheidsclausule juist de onwerkbaarheid daarvan aan te tonen, naast de onmogelijkheid en onzinnigheid van de CCR-regels. Dit doen we in samenwerking met KBN.’

Vanuit het verleden weet de ASV dat aanvragen van de hardheidsclausule, tot geen of nauwelijks resultaat heeft geleid. ‘Toch is het kennelijk nodig om het wéér aan te tonen bij de CCR en het ministerie.’

De ASV wil hiermee bij de keurende experts aangeven, dat de hele kwestie speelt onder de schippers en dat óók zij (de experts) aan de bel moeten gaan trekken bij de ILT en het ministerie. Uiteindelijk zijn zij degenen die zien waar en hoe vaak het mis gaat. Tevens wil de ASV schippers bewust maken van het feit dat het schip niet altijd automatisch voldoet aan de eisen.

‘Wij doen onze uiterste best met alle mogelijkheden die wij hebben om het tij te keren. Dus óók met een beroep op de hardheidsclausule’.‘