Holland Norway Lines op rand van faillissement

Holland Norway Lines, dat met een ferry overtochten naar Noorwegen aanbiedt, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het schip van het sinds 2022 actieve bedrijf vaart voorlopig niet. Uitstel van betaling is vaak een voorbode van faillissement.

Holland Norway Lines zegt in de financiële problemen te zijn gekomen nadat het bedrijf moest vertrekken uit de Eemshaven in de provincie Groningen. Dat zorgde voor veel annuleringen en minder boekingen.

Sinds juni voer het bedrijf met zijn MS Romantika vanuit het Duitse Emden, vlak over de grens, naar Kristiansand in Noorwegen. Maar het bedrijf zegt nu meer tijd nodig te hebben om de verliezen van begin 2023 goed te maken.

‘Ontzettend jammer, Holland Norway Lines bood een mooie impuls voor Groningen’, reageert de Groningse gedeputeerde Henk Emmens desgevraagd. ‘Al die Noren die hierheen gaan, dat is goed voor onze toeristische sector. Heel jammer als je dat mooie paradepaardje verliest. We zijn altijd goed in gesprek geweest met het bedrijf.’

Vervangende reis

Doordat alle tochten per direct zijn gestaakt, zitten reizigers met veel onzekerheden. Holland Norway Lines adviseert reizigers die al in Emden zijn voor een afvaart een hotel te zoeken of een vervangende reis te boeken.

Het is ook erg onzeker of klanten die al een ticket hadden geboekt hun geld terugkrijgen. “Check ook uw verzekering”, schrijft Holland Norway Lines daarover. De kosten voor tickets bij Holland Norway Lines lopen al gauw in de honderden euro’s.

Het bedrijf heeft bijna 400 medewerkers. Sinds het begin van de afvaarten naar Noorwegen vervoerde Holland Norway Lines met zijn cruiseferry MS Romantika ongeveer 400.000 mensen.