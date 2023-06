Holland Norway Lines vaart eerste keer vanuit nieuwe thuishaven Emden

MS Romantika

MS Romantika, de veerboot van Holland Norway Lines (HNL), is donderdag 1 juni voor het eerst vertrokken vanuit haar nieuwe thuishaven Emden naar Kristiansand, Noorwegen. Na zes weken in de Cuxhaven is het schip weer terug in het vertrouwde water van de Eems. Eerder was de Groningse Eemshaven de uitvalsbasis maar daar kon het schip geen vaste ligplaats krijgen.