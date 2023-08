Prinses Alexia doopt nieuwe sleephopperzuiger Vox Alexia van Van Oord

Prinses Alexia heeft zaterdag 9 september haar eerste officiële werkbezoek op de agenda staan. De prinses, die op 26 juni achttien jaar is geworden, doopt in Rotterdam het schip Vox Alexia van het bedrijf Van Oord.

De dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima krijgt na de doop een rondleiding over het schip en ze spreekt met bemanningsleden. Het schip ligt aan de Wilhelminakade.

De Vox Alexia is een zogenoemde sleephopperzuiger: een schip dat zand, klei en grind van de waterbodem kan opzuigen. Dat kan van groot nut zijn voor kustbeschermingsprojecten.

De Vox Alexia heeft twee zusterschepen, Vox Apolonia en Vox Ariane. Beide zijn al in de vaart en werden ook gedoopt in Rotterdam. De 138 meter lange sleephopperzuigers zijn geschikt om op LNG te varen. Vox Alexia is gebouwd door Keppel Offshore & Marine in Singapore.