Sleephopperzuiger Vox Apolonia voor doopplechtigheid in Rotterdam

Feestelijkheden

Van Oord heeft maandag 13 maart en dinsdag 14 maart uitgetrokken voor de doopplechtigheden van de nieuwe sleephopperzuiger Vox Apolonia in Rotterdam. Ze is de tweede in een serie. De Vox Ariane ging haar vooraf en is momenteel aan het werk rond Wilhelmshaven. Het derde en laatste schip, de Vox Alexia, wordt momenteel in Singapore klaargemaakt voor oplevering.