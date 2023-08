Scheepswerven in trek op Wereldhavendagen

Een bezoek aan de scheepswerf van Damen Shiprepair Rotterdam, een kijkje achter de schermen bij de normaal gesloten jachtbouwer Oceanco of een blik in de hal van Royal IHC in Kinderdijk. Allemaal behoort het tot de mogelijkheden tijdens de 46e editie van de Wereldhavendagen. Tenminste, voor de gelukkigen die een ticket hebben weten te bemachtigen. De in totaal acht excursies over de scheepswerven zijn namelijk stijf uitverkocht.

Net zo populair als de scheepswerven zijn de kijkjes achter de schermen bij de verkeerscentrale in de Botlek, het Haven Coördinatie Centrum en het bedienhuis van de Erasmusbrug.

Maar er zijn het eerste weekend van september ook nog volop andere activiteiten in de havenstad, die niet zijn uitverkocht. Een kijkje achter de schermen wordt ook gegeven bij BP Rotterdam, Alco Energy, IN2 Waste Solutions, de Stadshaven Brouwerij en de Floating Farm. Al is laatstgenoemde, waar ook een kaasproeverij bij in zit, ook al uitverkocht.

Varen, vliegen of lopen

Op het water kunnen rondvaarten worden gemaakt met een grote verscheidenheid aan schepen. Bijvoorbeeld een historische tocht met stoomsleper Dockyard V, of naar de Maaslandkering met zeesleepboot Holland, meevaren op het zeilschip Eendracht of de stoomsleper Furie uit 1916.

Modernere rondvaarten zijn er ook, Spido verzorgt verschillende rondvaarten. Eentje brengt de bezoekers naar het ExxonMobil-complex in de Botlek. Ook is het mogelijk mee te varen op een peilschip, en zo een blik op de bodem van de Maas te werpen.

Degenen zonder zeebenen zouden kunnen kiezen voor een helikoptervlucht boven het havengebied. Geen zeebenen én hoogtevrees? Een tram brengt bezoekers op een Wereldhavendagen-tour door de stad. Wagenziek? Zelfs dan valt er nog wat te genieten. Maak een havenwandeling, er zijn er verschillende uitgezet in afstand variërend van 7 tot 38 kilometer.

Shows op het water

Vorig jaar maakte de RaceBirds van E1 hun debuut op de Wereldhavendagen. Destijds betrof het één raceboot die een demonstratie gaf. Tijdens deze Wereldhavendagen gaan vier elektrische schepen tegen elkaar racen. Dat gebeurt dagelijks twee keer. De RaceBirds worden voortgestuwd door elektrische buitenboordmotoren van 150 kW en kunnen een snelheid halen van 93 kilometer per uur, volgens de website van de Wereldhavendagen.

De snelheidsduivels verzorgen niet de enige show op het water. Ook de Koninklijke Marine, Dienstverlers van de haven en P&O Ferries vertonen hun kunsten. Verder is er dagelijks een calamiteitenoefening met patrouillevaartuigen en reddingboten van het Havenbedrijf Rotterdam, Hebo Maritieme Service, de KNRM, De VT Groep, de Kustwacht en de Dordtse Reddingsbrigade.

Op de vrijdag is er in het Nieuwe Luxor-theater een maritieme carrièrebeurs. Van Boskalis tot Rijkswaterstaat en van Vertom tot Maersk is aanwezig.

Wanneer zondag 3 september het vuurwerk de lucht kleurt zit het grootste maritieme evenement van het jaar er weer op. Meer info op www.wereldhavendagen.nl.