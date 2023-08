Autoveer Maassluis-Rozenburg komt later, oversteek langer gratis

begin volgend jaar

Reizigers kunnen ook in september gratis gebruikmaken van de veerpont tussen Maassluis en Rozenburg. Het was de bedoeling dat het fiets-voetveer dat nu over Het Scheur vaart vanaf 1 september weer een betaalde dienst zou zijn, maar het gebruik hiervan blijft een maand langer gratis. De provincie Zuid-Holland en exploitant Damen nemen wat langer de tijd om het systeem voor abonnementen en kortingsproducten goed in te richten. Tegenvaller voor de reizigers is dat de terugkeer van een autoveer langer op zich laat wachten, in ieder geval tot begin volgend jaar.