Staten Zuid-Holland willen terugkeer autoveer Maassluis-Rozenburg

De meeste partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland willen dat er zo snel mogelijk weer een autoveer komt tussen Maassluis en Rozenburg. Ze deden die oproep aan gedeputeerde Jeannette Baljeu tijdens een commissievergadering. Sinds oktober vorig jaar vaart er geen pont voor auto’s meer over Het Scheur tussen Maassluis en Rozenburg. Automobilisten moeten een flink stuk omrijden, via de Beneluxtunnel.

De pont werd uit de vaart genomen vanwege technische problemen. Reparatie bleek niet mogelijk omdat exploitant Aqua Swets met financiële problemen kampte. Als vervanging voer maandenlang wel een fiets-voetveer tussen beide plaatsen, maar dat werd op 25 mei onaangekondigd ook uit de vaart genomen omdat Aqua Swets failliet ging.

Bussen en zelfs een fiets-voetveer van de Rotterdamse roeiers werden die dag ingezet om gestrande reizigers alsnog van de ene naar de andere kant van het water te krijgen. Sindsdien biedt de provincie met deze vervoersmiddelen een tijdelijke dienstverlening aan.

Damen voor twee jaar

Zuid-Holland heeft inmiddels een noodoplossing gevonden. Het maritieme bedrijf Damen neemt de exploitatie in ieder geval voor twee jaar over, mits de Provinciale Staten daar op 5 juli akkoord mee gaan. Damen wil in ieder geval een fiets-voetveer inzetten, maar onderzoekt volgens Baljeu ook de mogelijkheid om een autoveer te gebruiken. Damen hoopt een van de kapotte veren van de failliete exploitant over te nemen en snel te repareren, maar daar moet de curator eerst toestemming voor geven.

Diverse partijen riepen de provincie op de exploitatie van de veerdienst, waar veel mensen uit die regio gebruik van maken om naar school of werk te gaan, in eigen beheer te nemen. Baljeu ziet dat echter niet zitten.

Financieel directeur Dimitri Romijn van Blue Amigo, waar Aqua Swets onder viel, was tijdens de vergadering een van de zeven insprekers over dit thema. Hij zei dat de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne ‘een groot negatief effect’ hebben gehad op de exploitatie. Volgens hem kwam de provincie bovendien afspraken niet na.

Het verhaal van de directeur leidde tot een boze reactie van Frank Schellenboom, lid van de dorpsraad Rozenburg. ‘We hebben negen maanden op dit verhaal van Blue Amigo moeten wachten. Schandalig. Ik denk dat je nog eerder de koning te spreken krijgt dan iemand van dit bedrijf.’

