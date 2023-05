Blue Amigo: veer Rozenburg-Maassluis failliet

Onenigheid

Blue Amigo heeft faillissement aangevraagd voor de veerverbinding tussen Rozenburg en Maasssluis. Volgens Blue Amigo weigert de provincie bij te springen om de verlieslatende veerverbinding in de vaart te houden. ‘Provincie Zuid-Holland houdt de uitvoerder van het Veer Maassluis- Rozenburg, haar reizigers, medewerkers en leveranciersmaandenlang aan het lijntje. Het doek is gevallen’, zegt Blue Amigo in een persverklaring. Dat betekent dat het fiets-/voetveer vanaf donderdagmiddag 25 mei 2023 vanaf 15:00 uur uit de vaart is gegaan.