Slechte start blijft coaster decennialang achtervolgen

Andere Tijden

Bouwnummer 367 stond 10 maart 1947 op het smeer bij G. & H. Bodewes Scheepswerven in Martenshoek. Opdrachtgever voor de bouw van de 43,44 meter lange en 7,54 meter brede coaster was Derk Buining uit Groningen. De raised quarterdecker had een laadvermogen van 420 ton, in de machinekamer was een 300 pk Industrie geplaatst, die een snelheid zou leveren van 9,5 knopen. Na een tweede dooppoging sloeg de fles aan barrels tegen de scheepswand. En toen ging het mis, goed mis.