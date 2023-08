Als het werkt: flaproer

Dan werkt het zo

Met de term flaproer, een directe vertaling uit het Engelse ‘flapped rudder’, wordt een roer van een schip aangeduid waar aan de achterzijde nog een klein beweegbaar miniroertje is bevestigd. Het is dus een soort tweetrapsroer. In de loop der tijd is de firma Becker met deze flaproeren groot geworden, waardoor ze ook wel Becker-roeren worden genoemd. Bij de grotere schepen zijn ze stilaan de meest gebruikte roeren geworden vanwege hun positieve eigenschappen.