CEO Berdowski: ‘We zijn door het oog van de naald gegaan’

Als er iemand trots kan zijn op zijn werk de afgelopen week dan is het wel Peter Berdowski. De CEO van Boskalis coördineerde samen met Multraship succesvol de berging van de in brandgeraakt car carrier Fremantle Highway. Door de megabrand aan boord vanwege de aanwezigheid van bijna 500 elektrische auto’s dreigde een ramp op de Noordzee met mogelijke grote effecten voor de Waddenzee. Berdowski hakte eerder met het bijltje. Toch was het ook dit keer spannend, zegt hij.

Boskalis heeft intussen een heldenstatus die tot ver over de landsgrenzen reikt. Want de bergers/baggeraars uit Papendrecht halen keer op keer de internationale krantenkoppen en tv-headlines. Eerst was daar het redden van een groot deel van de wereldhandel na het lostornen van de Ever Given in het Suezkanaal. Vorige maand kon iedereen meemaken dat de misschien wel grootste potentiële milieuramp ooit werd afgewend, die van de verwaarloosde drijvende opslag FSO Safer. Met dik een miljoen vaten ruwe olie in de wegrottende ladingtanks dreigde daar een enorme olievervuiling. Nu waren allen ogen opnieuw gericht op Boskalis. Berdowski mocht de reddingsactie zelfs live toelichten in Nieuwsuur.

Drijvende parkeergarage

Het autoschip drijft nog en is inmiddels in de veilige Eemshaven afgemeerd voor onderzoek en het lossen van de gehavende lading. Daarmee is het gevaar afgewend. Op het oog lijkt het een routineklus. Maar tegenover BNR Nieuwsradio zegt Berdowski dat het een race tegen de klok was. ‘We zijn door het oog van de naald gegaan’, zegt hij tegen de zender. Volgens hem is het schip zonder voortstuwing ‘een drijvende parkeergarage met een enorm zijvlak’, dat in zuidoostelijke richting vervoerd moest worden terwijl er een stevige zuidwestelijke wind woei. ‘Dat zijn enorme krachten die die twee sleeplijnen moeten opvangen, we zijn blij dat die het gehouden hebben.’

Lager wal

Directeur Leendert Muller van Multraship Towage and Salvage is het met Berdowski eens dat de beslissing het schip naar de Eemshaven te slepen precies op tijd was. ‘De wind ging al draaien van zuidwest naar noordwest. Dan lig je aan lager wal, komen er grotere golven en loop je meer risico dat zo’n operatie toch nog misgaat,’ zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.

Reparabel

Nu is het zaak om het aangemeerde schip te stabiliseren en de lading te bergen. Volgens Berdowski zal met name het bergen van de lading van de bovenste dekken moeilijk zijn omdat daar de brand heeft gewoed. ‘De onderste dekken zijn redelijk intact, maar bovenin is het een versmelting van ellende.’ Nu de Fremantle Highway eenmaal in een veilige haven is wordt gekeken hoe het schip veilig naar zijn eindbestemming gebracht kan worden. Wat die bestemming is, hangt er vanaf of het schip reparabel is of gesloopt gaat worden. De Eemshaven leent zich voor geen van beide opties, zegt Berdowski.

Showroom

Maar eerst moet de lading gelost worden, en dat is een klus op zich. Want door de accubranden zijn de auto’s op het dek waar de brand ontstond en daarboven waarschijnlijk versmolten en de dekken vervormd. Daaronder zou het kunnen meevallen. Mogelijk gaat het om 800 auto’s die buiten het vuur en de rook bleven. Toch is ook hier helemaal de vraag of de fabrikant ze ooit nog in de showroom willen hebben, al was het maar om hun kwaliteitsimago hoog te houden. Bergers die het schip ingaan moeten er verder rekening meer houden dat er opnieuw accu’s ontbranden. Bovendien is er het gevaar van de aanwezigheid van giftige gassen en stoffen die bij de brand zijn vrijgekomen.

Reparatie

Na het lossen van de auto’s en ander voertuigen aan boord – waaronder in ieder geval vijf dure mobiele kranen – komt de vraag wat er met het schip gaat gebeuren. Sloop is een optie. Maar ondanks het zwartgeblakerde uiterlijk zou ook reparatie zou nog mogelijk zijn.

