Boskalis: versleep Fremantle Highway snel naar Eemshaven

Berger Boskalis wil de Fremantle Highway zo snel mogelijk slepen naar de Eemshaven. Dat zegt topman Peter Berdowski tegen de NOS. De uitgebrande car carrier ligt momenteel weliswaar stabiel, toch vindt Berdowski dat er haast geboden is.

‘Wat ons betreft gaat hij naar de Eemshaven, dat is de simpelste en snelste route. Maar op dit moment is er nog volop overleg hierover’, zegt de Boskalis-topman.

Bergers van Boskalis zijn maandag aan boord geweest van de Fremantle Highway. Berdowski tegen de NOS: ‘Onze mening is dat het stabiel en veilig is en dat het versleept kan worden. Het is natuurlijk een gehavend schip en er komt zwaarder weer aan, het zou mooi zijn als het naar een veilige haven gesleept kan worden.

Of Eemshaven het schip wil ontvangen, is nog niet duidelijk. Ook moeten de autoriteiten zich buigen over het sleepplan.

