Stremming Hellend Vlak van Ronquieres voorbij

Het Hellend Vlak raakte begin juni gestremd toen een kabel van een van de sluisdeuren brak en de deur schuin kwam te hangen. Omdat de tweede bak al lange tijd in reparatie is, konden geen schepen meer passeren. De SPW heeft de reparatie van bak 2 nu met spoed laten voltooien, zodat schepen nu met deze bak kunnen worden overgezet. Nu volgt de renovatie van bak 1. Deze operatie duurt naar schatting twee jaar. Mocht bak 2 het in de tussentijd om de een of ander reden begeven dan is er opnieuw geen back-up.

Tractiekabels

Over enkele maanden is er sowieso een nieuwe stremming te verwachten, zegt ingenieur Philippe Dullier van SPW Mobilité Infrastructures op de Waalse tv-zender Antenne Centre. ‘Omdat we de tractiekabels van de tweede bak hebben vervangen, weten we dat deze zullen uitrekken. Die moeten na enige tijd worden ingekort. Dat gebeurt naar verwachting eind van het jaar of begin volgend jaar. Dan zullen beide bakken opnieuw een tijd stilliggen.’

