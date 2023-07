Vlaanderen bouwt drie nieuwe sluizen op de Boven-Schelde

De drie bestaande sluizen op de Boven-Schelde dateren uit de jaren ‘20 van de vorige eeuw en zijn dus bijna honderd jaar oud. Ze zijn volgens de Vlaamse regering verouderd en lopen het risico om uit te vallen. Ze worden via worden via de DBFM-formule (Design, Build, Finance Maintain) vervangen door nieuwe sluizen die naast de bestaande sluizen worden gebouwd.

Transportnetwerk

De upgrade van de drie sluizen past binnen het grotere geheel van het vervanging- en renovatieprogramma waarmee minister Lydia Peeters de onderhoudsachterstand bij de zogenaamde kunstwerken (sluizen, stuwen, bruggen) wil wegwerken: ‘Deze publiek-private samenwerking wordt nu in de markt geplaatst waarna we opzoek gaan naar één hoofdaannemer die de drie sluizen zal realiseren. We willen hiermee onze Vlaamse waterwegen future proof maken en uitbouwen tot een krachtig transportnetwerk’, aldus minister Peeters van Mobiliteit en Openbare Werken.

Stuwen

‘De sluizen zijn niet alleen verouderd maar voldoen ook niet meer aan de afmetingen die we vandaag nodig hebben om grotere schepen te versassen. Om de bedrijfszekerheid te verhogen en de waterweg op te waarderen, is het noodzakelijk om de sluizen te vernieuwen. Ter hoogte van elk stuwsluizencomplex zal een nieuwe klasse Vb-sluis gebouwd worden. De inplanting van de nieuwe sluizen situeren zich tussen de bestaande sluizen en de nieuwe stuwen, waarbij de oude stuwen worden opgebroken’, zegt minister Peeters.

De uitvoering van het project start in 2026 waarbij de bouw op zijn vroegst in 2030 klaar zal zijn. Op basis van de geraamde bouwkosten, een inschatting van de onderhoudskosten en (marktconforme) financieringskosten, worden de toekomstige beschikbaarheidsvergoedingen gerelateerd aan dit DBFM-project geraamd op 21 à 25 miljoen euro per jaar (inclusief btw).

Bediencentrale

De drie nieuwe sluizen zullen in de toekomst net als 24 andere sluizen in de regio bediend worden vanuit de nog te bouwen bedieningscentrale bij Evergem (Shared Services Center). Op termijn worden alle 427 beweegbare kunstwerken’ (bruggen, sluizen, stuwen, pompstations) in Vlaanderen op afstand bediend. Behalve in Evergem komen de bediencentrales in Willebroek en Hasselt.

Lees ook: