Toeristen wegwijs gemaakt in Wadvissen met de ZK-9

Met zijn ZK-9 Antonia, een voormalige viskotter, vaart Eppo Lukkien uit Zoutkamp met gunstig weer soms meerdere keren per dag uit om toeristen en dagjesmensen wegwijs te maken in Wadvissen.

Met een sleepnet wordt gevist op garnalen, verschillende soorten platvis als schol en schar, en krabben en al het andere dat in het net komt. Een ervaren gids aan boord geeft uitleg over de vangst die daarna weer levend over boord gaat. Omdat het om levende vissoorten gaat is een registratie in het Nederlandse Visserijregister, dat wordt beheerd door de overheid, een vereiste.

Lukkien, die zijn sporen heeft verdiend als visser op het Lauwersmeer, de Waddenzee en de Noordzee, heeft ongeveer 6 jaar geleden de voormalige viskotter laten registreren als ZK-9 Antonia. Het 18,37 meter lange scheepje is van bouwjaar 1914 en derhalve bijna 110 jaar oud. Lukkien vaart met groepen van maximaal 20 personen. In de wintermaanden ligt de ZK-9 in Zoutkamp, maar in het zomerseizoen in Lauwersoog. Met de oude dame worden ook rondvaarten gemaakt over het Lauwersmeer en kan een bezoek worden gebracht aan de Engelsmanplaat. Het bekijken van zeehonden op een van de zandplaten behoort ook tot de mogelijkheden.

