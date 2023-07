Maurits van der Linde (KBN): ‘Kijk de stuurhut rond voordat je wegvaart’

De helft van de aanvaringen waarbij een schip een brug ramt en het stuurhuis verliest, wordt verricht door schippers die minder dan twee weken op dat schip varen. Iedere stuurhut is anders en kijk de stuurhut dus eerst goed rond en leer het schip kennen voordat je wegvaart, stelt Maurits van der Linde van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) in Studio Schuttevaer, ‘dat is wel de professionaliteit die hoort bij de serieuze sector die we willen zijn’.

Het aantal incidenten waarbij een schipper zijn stuurhuis tegen een brug aanvaart is stijgende, stelt Van der Linde. ‘Het is bijna een soort traditioneel incident. Een gegeven dat bij onze sector hoort, maar het is niet goed. Het levert schade op aan dat schip, maar ook aan de brug waar andere schippers last van hebben.’ De kosten voor de ondernemen zijn daardoor groot. Daarnaast komt de schipper er ook niet altijd goed uit. ‘Sinds 2016 zijn er vijf mensen op deze manier omgekomen en rond de 20 gewond geraakt.’

Daarom is het Platform Zero Incidents, een initiatief van KBN, opnieuw bezig met een campagne om het aantal van deze ’traditionele’ aanvaringen te verminderen. Van der Linde benadrukt dat hierbij niet alleen naar de schipper gekeken wordt. ‘Er is niet één duidelijke oorzaak voor deze aanvaringen.’ Het valt hem op dat de inforamtievoorziening, vooral in andere landen, niet altijd op orde is. ‘Soms moet je van vier verschillende plekken de informatie halen.’ Hij vindt dat er weleens kritischer naar gekeken mag worden.

Meegegroeid

Van der Linde krijgt bijval van schipper Jean-Pierre Dubbelman. ‘De nodige informatie is niet altijd voor handen. Ook in Nederland is dat een probleem.’ Een andere factor die volgens hem meespeelt is dat vaarwegen niet zijn meegegroeid met de schaalvergroting in de binnenvaart.

Dubbelman is als aflosser actief op verschillende schepen. Daardoor bestaat zijn reisvoorbereiding niet alleen uit het bekijken van de te bevaren vaarweg, maar ook het bestuderen van de stuurhut. ‘Waar zit de knop voor noodbediening, waar zit de knop voor ankeruitval. Dat zijn dingen waar ik altijd naar kijk voordat ik vertrek.’

Ervaring speelt geen rol

Volgens Van der Linde is dit de professionaliteit die van iedere binnenvaartschipper verwacht mag worden. Iets wat blijkbaar niet altijd gebeurd, gezien het feit dat de helft van de aanvaring binnen de eerste twee weken in een voor schipper nieuw schip gebeuren. ‘Belangrijk om te benadrukken dat hierbij de ervaring van de schipper in de binnenvaart geen rol speelt. Het overkomt ook de ervaren schippers.’ Net zo min speelt de nationaliteit van de schipper een rol, blijkt volgens Van der Linde uit de data.

Het heeft volgens Van der Linde niet alleen te maken met onbekendheid met de binnenkant van de stuurhut. ‘Stuurhutten tegenwoordig kunnen op meerdere manieren bewegen waardoor veel standen mogelijk zijn. Een schipper zal soms denken dat de stuurhut op de laagste stand zit, maar dat is dan niet het geval. Dit soort fouten worden gemaakt.’ Hij maakt de vergelijking met vroeger toen de stuurhut nog openklapte naar beide zijkanten. Destijds waren er twee standen: open of dicht. ‘Dat is nu wat ingewikkelder.’

