Dolderman

In steden als Zwijndrecht, Dordrecht, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht zijn honderden binnenvaartondernemers, maritieme toeleveranciers en scheepswerven gevestigd. Smart Delta Drechtsteden is het maritieme samenwerkingsverband van deze steden. Centrale vraag binnen de Drechtsteden is: hoe kunnen deze bedrijven inspelen op de vergroening van de scheepvaart? In Studio Schuttevaer vertelt wethouder Maarten Burggraaf (Dordrecht, Economische Zaken) hoe de gemeente actief heeft geholpen om Dolderman aan een prachtige nieuwe locatie te helpen en legt Pieter Boersma van Smart Delta Drechtsteden uit hoe gezamenlijke retrofits van schepen de binnenvaart en de Drechtsteden vooruit kunnen helpen.