Staatssecretaris: ‘Opvang schipperskinderen op internaten niet in gedrang’

Sluiting schippersinternaten

Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) herkent zich niet in de constatering dat de opvang van schipperskinderen is vastgelopen in procedures van het ministerie. Dat meldt hij in een reactie op een motie die was ingediend door een groep Tweede Kamerleden.