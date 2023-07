CEO Daan Balk doet stapje terug bij Balk Shipyard

Daan Balk heeft zijn functie van als CEO bij Balk Shipyard neergelegd. Hij wordt in die functie opgevolgd door CCO Evan Kortmann. Balk was sinds 1998 directeur bij de Urker jachtbouwer, hij gaat met semi-pensioen en blijft aan als bestuurslid en adviseur.

Urker jachtbouwer Balk Shipyard is onder leiding van Daan Balk verhuisd van Elburg naar Urk. Ook werd het bedrijf vorig jaar overgenomen door een Chinese investeerder. Die samenwerking maakt in de toekomst een verhuizing naar een grotere locatie mogelijk. Die overname betekende ook dat de focus van Balk volledig op de jachtbouw is gegaan. Voorheen werden er ook kotters droog gezet.

Daan Balk blijft aan als bestuurslid en adviseur van de werf. Hij wordt opgevolgd door Evan Kortmann, die ruim een jaar als CCO bij het bedrijf zit. ‘Evan Kortmann is een ontzettend geschikte kandidaat en wij zijn erg blij dat hij de rol van CEO wilt vervullen’, zegt Balk.

Kortmann was in het verleden directeur van Sevenstar Yacht Transport. Hij vormt samen met CFO Ronald Frijling nu de nieuwe directie.

Balk Shipyard is sinds de oprichting in 1798 in handen van de familie Balk, Daan Balk is zevende generatie. Het bedrijf is gespecialiseerd in het refitten van jachten tot 65 meter én het bouwen van aluminium casco’s. De geplande verruiming van de sluis bij Kornwerderzand geeft Balk in de toekomst de mogelijkheid om grotere superjachten onder handen te nemen.

