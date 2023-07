Rijkswaterstaat: bruggen mogelijk niet open door storm Poly

De binnenvaart moet rekening houden met hinder en vertragingen door storm Poly. In delen van het land geldt code rood. ‘Bij code geel bestaat de mogelijkheid dat bruggen niet meer open gaan, omdat ze dan teveel wind vangen en schade oplopen’, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Lees in dit bericht de actuele stand van zaken.

Update 12:30

Weeralarm beëindigd. De komende uren in de noordelijke helft van het land nog (zeer) zware windstoten (100-120 km/u) mogelijk,hiervoor geldt code oranje. #stormpoly. #knmiwaarschuwing https://t.co/dpPyZhecVg pic.twitter.com/WEsbWVFV11 — KNMI (@KNMI) July 5, 2023

Update 11:55

In Friesland worden gemeentelijke en provinciale bruggen niet meer bediend. Daarbij komt ook kijken dat de doorvaarthoogte op het Prinses Margrietkanaal flink beperkt is door de hoge waterstand. In Flevoland is de Friese sluis gestremd in verband met de hoge waterstand. Ook de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand zijn gestremd.

De Friese sluis is gestremd ivm de hoge waterstand. #stormpoly — FlevoVaarwegen (@FlevoVaarwegen) July 5, 2023

Update 10:43:

Op het Reitdiep en het Noord-Willemskanaal, beide in het noorden van het land, worden de bruggen sinds 10:00 niet meer bediend. Dat meldt Rijkswaterstaat op vaarweginformatie.nl.

Update 10:30:

Rijkswaterstaat benadrukt dat het niet zeker is dat alles tijdig op vaarweginformatie.nl staat. ‘Het is goed voor schippers om zich daar van bewust te zijn. Al zullen de meeste dat al zijn. Het kan namelijk zijn dat er daardoor vertraging is.’ Vooral bruggen met een klep zullen eerder dichtblijven bij hevige windstoten.

Storm Poly is de zwaarste zomerstorm ooit gemeten. Sinds vanochtend geldt er code rood in Noord-Holland, Flevoland en Groningen en code oranje in Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland. In de rest van Nederland staat een code geel uit.

Ook op het IJsselmeer geldt code rood. ‘Het is eigen verantwoordelijkheid om daar te varen of niet. Daar hebben wij geen invloed op.’ Maar het wordt door Rijkswaterstaat wel afgeraden.

Lees ook: