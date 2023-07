Met een opgevoerde vrieskist voortvarend ontgassen op een binnenvaartschip

Condenseren

De oplossing is zo simpel dat iedereen met een beetje natuurkundekennis deze had kunnen bedenken. Gas condenseren naar vloeistof en dan afvoeren. Al 25 jaar is dit voor Perry van der Bogt van HDM de meest logische denkrichting als het gaat om het verantwoord varend ontgassen. Tot 1 juli 2024 mogen tankschepen hun schadelijke dampen nog gewoon op tal van plaatsen de open lucht in ventileren. Na deze datum treedt er een landelijk verbod in.