Turkse Tersan gaat superjachten bouwen

Tersan Shipyard staat bekend om de bouw van werkschepen, vissersschepen, custom built en offshore-schepen. De werf levert gemiddeld 6 tot 10 nieuwbouwschepen per jaar, afhankelijk van de grootte. Sinds de oprichting zijn meer dan 90 schepen opgeleverd. De werf heeft twee locaties, eentje in Tuzla bij Istanboel en eentje bij Yalova aan de andere kant van de Zee van Marmara tegenover Istanboel.

De grootste werf is in Yalova en meet 320.000 vierkante meter met maar liefst 5000 werknemers.

Op steeds meer superjachtbijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van Tursan aanwezig en niet zonder reden. Bij navraag blijkt dat de werf van plan is in Ören, tegenover het Griekse Lesbos, te investeren in een superjachtwerf. Het zou niet alleen gaan om reparaties, maar ook om nieuwbouw van superjachten tot de grootste klasse. Bedoeling is dat de superjachtwerf opent in 2024. Verder wil de werf er nog niets over kwijt.

