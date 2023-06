Schuttevaer live tijdens Sail in Den Helder – 43 Tall Ships varen vrijdag de haven binnen

Schuttevaer vaart donderdag 29 juni mee tijdens de Sail In Den Helder. Houd de site in de gaten voor live verslag en foto’s van de 43 Tall Ships die binnenvaren voor Sail Den Helder, waaronder de opvallende Alexander von Humboldt II met haar groene zeilen en de 94,80 meter lange Dar Mlodziezy, het langste Tall Ship aanwezig op Sail.

Tijdens de Sail In zullen alle Tall Ships verzamelen op de Rede van Texel en varen vervolgens gezamenlijk vanaf 12 uur de haven van Den Helder binnen. Ook zijn 147 varend erfgoed-schepen aanwezig op Sail Den Helder. Schuttevaer vaart mee aan boord van Hydrografisch opnemingsvaartuig Zr. Ms. Luymens van de marine.

Sail Den Helder is dit jaar het grootste nautische evenement van Nederland. Tijdens de laatste editie in 2017 trok Sail Den Helder honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld. Ook dit jaar deelt de havenstad het podium met de Marinedagen. Directeur Jeroen Franken van Sail Den Helder 2023: ‘Sail is een viering van de maritieme geschiedenis en de verbondenheid met de zee. Ook is het een eerbetoon aan de prachtige schepen.’

Indonesisch Tall Ship

Honderden iconische schepen varen mee zoals het unieke Noorse driemaster Statsraad Lehmkuhl, de witte bark wordt gebruikt als schoolschip door onder meer de Noorse marine. De Oosterschelde is een bekend Nederlands Tall Ship en zal voor het laatst dit jaar openbaar toegankelijk zijn. Ze vertrekt op 4 augustus voor een epische Darwin 200 Global Voyage, een ontdekkingsreis in 32 etappes naar de meest exotische plekken ter wereld.

Het Indonesische marineschip Bima Suci is dit jaar voor het eerst in Europa. Ze meet 93.24 meter en is het nieuwste en grootste zeilopleidingsschip van de Indonesische marine. Aan boord kunnen maar liefst 200 bemanningsleden overnachten.

Marine

Ook de Koninklijke Marine is goed vertegenwoordigd met een groot aantal vaartuigen. Een van de hoogtepunten is de amfibische landing met Nederlandse en Britse mariniers, waarbij de marine laat zien hoe vloot en mariniers samenwerken op de grens van water en land.

Varend Erfgoed

Varend erfgoed is volop aanwezig, zoals ook de Hydrograaf, ook wel bekend als de stoomboot van Sinterklaas. Naast de Hydrograaf zal de Expeditionary Survey Boat (ESB) van de Koninklijke Marine aanmeren. De twee schepen hadden oorspronkelijk dezelfde functie als opnemingsvaartuig, maar hebben wel een leeftijdsverschil van 111 jaar. Het oude schip meet ruim 40 meter, de nieuwste ESB meet 15,7 meter. Beiden zijn te bezoeken tijdens de Marinedagen die vrijdag starten.

De schepen zullen vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 20:00 uur geopend zijn voor het publiek. Het volledige programma van Sail Den Helder 2023 staat op de website. Meer informatie over de Marinedagen 2023 staat op de website van het Ministerie van Defensie.

Lees ook: