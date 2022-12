Nodig uw gasten tijdens Sail Den Helder uit op een Tall Ship

‘We verwachten weer 300.000 mensen’, vertelt Fokke van der Meulen, verantwoordelijk voor de hospitality tijdens de zesde editie van Sail Den Helder. Die hospitality is verdeeld in twee soorten, ‘voor bedrijven en voor particulieren. Voor beide doelgroepen bieden we op maat gemaakte mogelijkheden. Voor particuliere bezoekers is het bijvoorbeeld mogelijk één of twee uur mee te varen op een van de vele Tall Ships.’

Sail Den Helder valt samen met de jaarlijkse Marinedagen en bezoekers kunnen dus ook hun hart ophalen aan boord van de vele marineschepen die de stad rijk is. Nieuw en oud bij elkaar. Dit maakt het nautisch evenement uniek.

Volledige arrangementen

‘Bedrijven bieden we volledige arrangementen aan. Meevaren, aan boord van een van de mooie en unieke schepen inclusief eten en vrij drinken’, vertelt Van der Meulen. ‘Willemsoord in Den Helder is ook een geschikte plek om aan de wal eerst een formele business meeting te hebben, om vervolgens aan boord te stappen op een Tall Ship voor het informele deel. Dat informele deel wordt nog wel eens vergeten, maar is een belangrijk onderdeel van zakendoen. Er zijn veel bedrijven met goede producten, dus het is ook een kwestie van gunnen. Een Tall Ship of een schip uit de bruine vloot, het zijn heel bijzondere plekken om je relaties op uit te nodigen.’

Kennismaken

Naast de grote internationale Tall Ships zoals bijvoorbeeld de Noorse Statsraad Lehmkuhl en de Poolse Dar Mlodziezy (Gift van de Jeugd) zult u ook de mooiste Nederlandse Tall Ships aantreffen zoals het Masterskip de Wylde Swan en de 3-master De Gulden Leeuw aanwezig zijn.

Het is overigens niet alleen mogelijk om met zeilschepen mee te varen, maar ook met gemotoriseerde vaartuigen zoals de historische stoomsleepboot Noordzee. ‘We bieden heel veel verschillende arrangementen aan op een twintigtal zeer uiteenlopende schepen. Zowel middag- als avondarrangementen.’

Sail In

Het meest bijzondere en populairste evenement is de ‘Sail In’, vertelt Van der Meulen. ‘De schepen varen donderdag één voor één de haven van Den Helder binnen. De meeste zijn een dag eerder al in Nederlandse wateren aangekomen en wachten dan op de rede van Texel tot ze binnen kunnen lopen. Bedrijven kunnen daarbij zijn en meevaren. Dat is zeer spectaculair. Al die grote schepen achter elkaar richting de voor hen bedoelde ligplaats. Aan het eind van de middag heeft iedereen zijn plaats en is het tijd voor vier dagen Sail Den Helder.’